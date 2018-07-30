Ali Koç seçime mi gidiyor?

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık iktidarını ezici çoğunluktan aldığı oylarla yerle bir eden Ali Koç'un, 3 yıl sonra yapılacak olan başkanlık başkanlık seçimini beklemeyebileceği öğrenildi.

HABERTÜRK - AHMET SELİM KUL - Tüzükte yapılması gereken bazı değişiklikler ile genel kurul onayı gerektiren bazı kararları alabilmek ve yönetimine yeni isimler dahil edebilmek için Koç'un erken seçime gidebileceği öğrenildi.

Haziran ayında ezici bir çoğunluk tarafından aldığı oyla Aziz Yıldırım'ı saf dışı bırakıp Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un erken seçime gitme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı...

3 yıl sonra yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul’u beklemeyebileceği öğrenilen Koç'un, genel kurul onayı gerektiren bazı kararlar ile yetkiler alabilmek, tüzükte bazı değişiklikler yapabilmek ve yönetim kuruluna yeni isimler ekleyebilmek adına böyle bir karar alabileceği konuşuluyor.

Bu konuyu şimdiden gündemine alan Koç, henüz net bir tarih belirlememiş olsa da Fenerbahçe Kulübü; yeni bir kongre için 3 yıl beklemeyecek gibi görünüyor. Yönetiminden memnum olan Ali Koç, start verdikleri şeffaf idare anlalayışıyla bir kez daha genel kurulun karşısına çıkmayı hedefliyor.