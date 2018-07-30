Vodafone Almanya’dan Mesut Özil kararı

Uğradığı ayrımcılık ve baskılar sonucu Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e, Vodafone Almanya reklam ambargosu uygulama kararı aldı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın kendisine fatura edilmesinin ardından yaptığı açıklamada "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim" diyerek uygulanan baskıyı anlatmış ve Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Başarılı futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan sonra Almanya'da ırkçı saldırıların hedefi haline gelmişti.

Mesut Özil'e bu yaşananların ardından bir darbe de Vodafone Almanya'dan geldi.

VODAFONE'UN REKLAM KAMPANYASI KARARI

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Vodafone'un Mesut Özil'i reklam kampanyasından çıkardığının haberini Twitter'dan duyurdu.