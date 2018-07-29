Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon İngiliz bisikletçi Geraint Thomas olurken son etabı Norveçli Alexander Kristof kazandı.
29 Temmuz 2018 20:46
Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu belli oldu
Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu Geraint Thomas
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