29 Temmuz 2018 20:46

Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu belli oldu

Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu belli oldu
Fransa Bisiklet Turu'nun şampiyonu Geraint Thomas
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Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon İngiliz bisikletçi Geraint Thomas olurken son etabı Norveçli Alexander Kristof kazandı.

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