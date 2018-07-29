Yıldız isim Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

NTV'de yer alan habere göre; İngiltere’den aldığı teklifi değerlendirmek isteyen Pepe, transferinin gerçekleşmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic’in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA

Beşiktaş, resmi internet sitesinden konuya ilişkin iddiaları yalanladı:

"Kamuoyunun Dikkatine

Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)’nın İngiltere’den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde NTV ve ntvspor.net’te Övünç Özdem imzasıyla yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Ne oyuncumuz Pepe’nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK "