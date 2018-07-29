Yıldız isim Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Pepe'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wolverhampton'dan aldığı teklifi değerlendirmek istediğini söyleyen Portekizli stoper için Siyah-Beyazlılar, Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı.

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha yaşanıyor. İngiltere’den aldığı teklifi değerlendirmek isteyen Pepe, transferinin gerçekleşmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Ntvspor'un haberine göre Beşiktaş bir stoperi ile daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Wolverhampton’ın kadrosuna katmak istediği Pepe, teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardı.

35 yaşındaki futbolcunun talebini olumlu karşılayan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi ile bonservis bedeli pazarlığına başladı. Kulüplerin kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Portekizli oyuncunun Wolverhampton’a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

10 yıl süren Real Madrid serüveninin ardından geçen sezon bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olan Pepe, siyah beyazlı takımda çıktığı 35 maçta 2 gol attı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Pepe, Tosic ve Mitrovic’in ardından yeni sezon öncesi siyah beyazlı takıma veda eden 3. stoper olacak.