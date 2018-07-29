Galatasaray'da maaş krizi!

Sofiane Feghouli ile aynı parayı almak isteyen Bafetimbi Gomis'in zam talebi gündemdeki sıcaklığını korurken Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı transferlerdeki maaş planlaması sorunun temel kaynağı olarak göze çarpıyor.

Takımda maaş olarak liderliği Sofiane Feghouli çekiyor. Cezayirli futbolcu, 3 milyon 850 bin Euro'luk maaşıyla Süper Lig'in de en çok kazanan futbolcuları arasında bulunuyor.

Attığı 27 golle hem takımını şampiyonluğa taşıyan hem de gol kralı olan Bafetimbi Gomis ise 3 milyon 350 bin Euro alıyor.

Fransız futbolcu ve menajeri, takıma olan katkısını gerekçe gösterip maaşının Feghouli ile aynı seviyeye çekilmesini ve 500 bin Euro zam yapılmasını talep ediyor.

Bu konuda ret cevabı veren yönetimi ise en çok düşündüren konulardan biri yüksek maaşların yeni sorunlara neden olup olmayacağı...

Zira teknik direktör Fatih Terim'in "İsteyen varsa satılsın" raporunu verdiği Maicon ve Younes Belhanda da en büyük sorun aldıkları yüksek maaşlar.

Hiçbir takım iki ismin de Galatasaray'da aldığı ücreti karşılayacak tekliflerde bulunmuyor. Dolayısıyla hem Sambacı hem de Faslı 10 numara, gelen teklifleri hiç düşünmeden geri çeviriyor.

Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulsa da mali olarak çok çok dikkatli olması gereken Galatasaray yönetimi, bu sorunların devam etmesinden ve takım içi dengenin bozulmasından da endişe ediyor.

Hatırlanacağı üzere başkan Mustafa Cengiz, daha önce Habertürk'e yaptığı açıklamada Dursun Özbek yönetiminin bol keseden yaptığı sözleşmeleri eleştirmiş ve "Neymar'ı da alsan böyle kontrat olmaz" demişti.

İşte Galatasaray'daki oyuncuların maaş tablosu:

Sofiane Feghouli: 3 milyon 850 bin Euro

Fernando Muslera: 3 milyon 575 bin Euro

Bafetimbi Gomis: 3 milyon 350 bin Euro (2.5 milyon Euro da imza parası almıştı)

Younes Belhanda: 3 milyon 350 bin Euro

Fernando: 3 milyon 300 bin Euro

Selçuk İnan: 2 milyon 950 bin Euro

Mariano: 2 milyon 300 bin Euro

Maicon: 2 milyon 200 bin Euro

Eren Derdiyok: 2 milyon 150 bin Euro

Tolga Ciğerci: 2 milyon Euro

Serdar Aziz: 2 milyon Euro

Ryan Donk: 1 milyon 895 bin Euro

Tarık Çamdal: 1 milyon 605 bin Euro

Garry Rodrigues: 1 milyon 350 bin Euro

Martin Linnes: 950 bin Euro

Ahmet Çalık: 900 bin Euro

Sinan Gümüş: 650 bin Euro