Galatasaray'da salon krizi!

SÖZCÜ SKOR/ Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek döneminde Spor Genel Müdürlüğü'ne (SGM) verilen salon yaptırma taahhüdünün yerine getirilmemesi yeni sıkıntıya yol açtı.

TT Stadı'nın inşaatını yapan yüklenici firma kendine ait işi tamamladıktan sonra SGM, çatının kapatılması için kulübe 28 milyon TL kaynak aktırdı. Dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat bu parayı stadın koltuklarını yaptırmakta kullandı.

Polat, SGM'ye de çatının kulüp tarafından yaptırılacağını taahhüt etti. Bu sözün tutulmaması üzerine açılan davadan Spor Genel Müdürlüğü, çatının kapatılması yerine salon yaptırılacağı garantisi ile vazgeçti.

Özbek yönetimi, ticari alanları 10 yıllığına kiraya vererek salonu sponsorlara inşa ettirecek şekilde hem projeyi hazırladı hem finansmanını sağladı. Ancak yönetim değişince salon projesi sekteye uğradı.

CENGİZ VE YÖNETİME UYARI

SGM’ye verilen sözün yerine getirilmesi için 24 ay kaldı. Bu süre içinde ya salonun inşaatı başlayacak ya da stadın çatısı kapatılacak.

Aksi halde SGM, aktardığı kaynağı geri almak için yeniden dava açacak. 28 milyon liralık borcun bugün faizleriyle birlikte 100 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

SGM'nin, Sayıştay denetimi nedeniyle üç yoldan birinin tercih edilmesi için Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi uyardığı öğrenildi.