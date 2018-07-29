Beşiktaş'ta mutlu son!

Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezonun sonunda biten Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson’ın siyah-beyazlılardaki geleceği netleşti. Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Kartal, Kanadalı oyuncuyla 750 bin Euro’ya el sıkıştı.

Transfer döneminde ismi Göztepe ve Antalyaspor’la anılan Atiba Hutchinson Beşiktaş’ta kalmayı kabul ederken sezon sonunda Şenol Güneş’in Atiba’ya antrenörlük teklif edeceği iddia ediliyor.

Beşiktaş’ta adeta bir istikrar abidesi görüntüsü çizen Atiba, 2013-2014 sezonundan bu yana Beşiktaş formasını 194 resmi maçta terletti ve 9 gole imza attı. Atiba Hutchinson sona eren kontratında 1 milyon Euro garanti ücret almaktaydı.