Otel krizi! Rehin tutuldular

Mali olarak sıkıtılı günler yaşayan Antalyaspor'da otel krizi yaşandı. Erzurum'daki kamp çalışmalarından sonra Hollanda'da kampın ikinci etabını gerçekleştirmek için bulunan Akdeniz temsilcisi, burada 11 günlük bir çalışma gerçekleştirdi.

A Spor'un haberine göre, otel parasının kulüp tarafından karşılanmaması üzerine otel yetkilileri futbolcuların otelden ayrılmasına izin vermedi.

Aralarında toplanan futbolcular otel parasını ceplerinden ödemeye karar verdi ve sorun büyümeden çözüldü.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Antalyaspor Kulübü ise yaptığı açıklamada ödeme ile ilgili sıkıntıların yaşandığını vurgulayarak, rehin olayının olmadığını beyan etti.

Akdeniz kulübünden, "Hiçbir şekilde, takımımızın Hollanda’da rehin kalması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Ancak, sponsorluk anlaşmalarından kaynaklanan ödemelerin gecikmesi nedeniyle, ödemeyle ilgili bazı sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar ivedilikle çözülmüştür." açıklaması yapıldı.