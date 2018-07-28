Mesut Özil'e Arsenal'den jest

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil , Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının yankıları sürerken İngiliz kulübü Arsenal tarafından büyük bir onura layık görüldü.
29 yaşındaki oyuncu, yeni sezon hazırlıklarını Singapur'da sürdüren İngiliz devinin Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint Germain ile oynadığı maça kaptan olarak çıktı.
10 numaralı formayı giyen Özil'in kaptanlık bandını takması, Arsenal taraftarlarında büyük sevinç yarattı.
İlk maçında golünü attı
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint-German ile karşılan Arsenal 'de Mesut, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.