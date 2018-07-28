Ali Koç'tan taraftara Atatürk imzalı tişört çağrısı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu. Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu kulübe hizmet etmek için elimizi değil her şeyimizi taşın altına soktuk.Lütfen aramıza nifak sokmayın"

"Camiamızı hayal ettiğimiz noktaya götürmeye çalışacağız"

"Üniversite yapmak kolay değil. Rakamları çıkarsak hayret edersiniz. Velilerin bize çocuklarını teslim edeceği bir ortam oluşturmak kolay değil"

"Bu camianın dinamikleri harekete geçmeye başladı"

"Geldiğimiz nokta, Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı yapma noktasıdır. Buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim. Koç Holding'den Ali Koç olarak değil. İçinde bulunduğumuz durumdan da Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız. Sapla saman karışmasın"

"Bir futbolcunun kulübümüze hem sportif hem de ekonomik açıdan katkı sağlaması gerekir, hedefimiz budur"

"Atatürk imzalı tişörtler geçen gün Fenerium'a geldi. Ben de dün kendime birkaç tane aldım. Ben de bulamamıştım. Taraftarımız artık alabilir"

"En yakın zamanda Türk futbolunun içinde bulunduğu borç sarmalından çıkması gerekiyor"

"Karamsar olmayalım, yepyeni bir hikaye yazmanın zamanı geldi. Yeniden tarih yazmanın zamanı"

"Bana göre talihsiz bir kura çektik. Ama bu yeni Fenerbahçe, yeni enerji, heyecan, gençlerimiz, hocalarımızla geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu şanssızlık dönecek, belki bu maçta dönecek"