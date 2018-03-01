Talisca'ya Volkan Demirel şoku!

Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan ve Talisca’nın parmak hareketi sebebiyle tartışmalara sebep olan olay ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Volkan Demirel hakkında ise aynı suç kapsamında takipsizlik kararı verildi.



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat 2017 günü oynanan Türkiye Kupası maçında Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel arasında yaşanan tartışmayla ilgili yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.



Basın Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' çerçevesinde Anderson Talisca ile Volkan Demirel hakkında müşteki şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatmıştı. Talisca'nın maç esnasında kaleci Volkan Demirel'e orta parmağını gösterdiği, ardından Volkan Demirel'in maç sonunda Talisca ile soyunma odası koridorunda tartıştığı iddia edilmişti.



VOLKAN ŞİKAYETÇİ OLMADI



Savcılık, Talisca'yı ve Volkan Demirel'i ifadeye davet etmiş, Volkan Demirel ifadesinde, Talisca'nın yaptığı el hareketinin hakaret içerikli olduğunu, maç sonunda neden böyle bir hareket yaptığını sormak için yanına gitmek istediğini, fakat bunu başaramadığını, kendisinden şahsen şikayetçi olmadığını belirtti.



"ANLAMINI TAM BİLMİYORDUM"



Talisca ise ifadesinde, maç içerisinde tartışmaya sebep olan pozisyon sırasında Volkan Demirel'in kendisine küfür ettiğini, yaptığı hareketin kendi ülkesinde bu kadar ağır bir anlama gelmediğini, hakaret etmek istemediğini, hafif bir jestle olayı geçiştirmek istediğini kaydetti.



TALİSCA'YA DAVA



Yürütülen soruşturma sonucunda Volkan Demirel hakkında '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasaya muhalefet' suçu kapsamında takipsizlik kararına hükmedilirken Talisca hakkında aynı suç kapsamında dava açıldı.



Hazırlanan iddianamede, Talisca hakkında çıkarılan zorla getirme kararına da atıf yapıldı. İddianamede, maç sonrası hakkında soruşturma başlatılan Talisca için Beşiktaş Kulübü avukatına ifade için bildirimde bulunulduğu, birkaç kez telefon ile hatırlatma yapıldığı, bütün girişimlere rağmen ifade davetine icabet edilmeyince zorla getirme kararı çıkarıldığı belirtildi. (Sabah)