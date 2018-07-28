Fenerbahçe toplantısında eski yönetim krizi

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski Başkan Aziz Yıldırım ve Yıldırım dönemindeki yöneticiler yer almadı. Birçok üye, raporların okunduğu anda Yıldırım ve ekibine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda eski yönetimden kimse yer almadı. 24 Temmuz tarihinde Başkan Ali Koç'un, kulüp televizyonundan açıkladığı mali tablolar nedeniyle taraftarlar, eski Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine tepki gösterirken, gözler divan kurulu toplantısındaydı. Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olarak ilk kez katıldığı divan kurulu toplantısında, bir önceki Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminde bulunan hiçbir isim yer almadı.

Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam'ın mali tablolar hakkında yaptığı konuşmalar sırasında da bazı üyeler, Aziz Yıldırım ve yönetimine tepki gösterdi.