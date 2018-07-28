Fenerbahçe'den Ali Koç rekoru

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyesinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, birlik ve dayanışma içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Küçük, Ali Koç'u alkışlattı

Bu arada Vefa Küçük, yönetimde yer alan kişileri tanıtmasının ardından Ali Koç'un ismini söylemeden kürsüden indi. Üyelerin uyarısı üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, esprili bir şekilde Ali Koç'u alkışlattı.

Forma ve kombine rekoru geldi

Toplantıda ayrıca çok önemli bir bilgi de verildi. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan, Ali Koç'un başkan olmasının ardından 82 bin 148 forma satıldığını ayrıca kombine satış rakamının da 39 bin 226 sayısına ulaştığını belirtti.

Ali Koç'tan 50 milyon dolar hibe!

Başkan yardımcısı Burhan Karaçam ise gelir kalemlerinden bahsettiği esnada Ali Koç'un 50 milyon dolar (bugünkü kurla 237 milyon TL) kulübe bağış yaptığını belirtti. Bu açıklamanın ardından da salonda Koç'a büyük alkış desteği vardı.

Eski yönetime eleştiri!

Burhan Karaçam ayrıca yaptığı sunumda borcun, geçtiğimiz günlerde başkan ALi Koç'un açıkladığı gibi 621 milyon euro olduğunu belirtti ve rakamın eski yönetimin söylediği gibi 400 milyon euro olmadığını söyledi.

Karaçam, kısa vadeli borçların 2.2 milyar TL, uzun vadeli borçların ise 1 milyar TL olduğunu açıkladı. Karaçam, "Kısa vadeli borçların toplam borcun 3'te 2'si olması çok yüksek bir oran. Sadece haziran ayından ödememiz gereken borç 270 milyon TL'ydi. Sporcularımıza da hiçbir borcumuz yoktur " dedi.

"Ali Koç sayesinde 200 milyon ödedik"

Burhan Karaçam: Başkanımız Ali Koç sayesinde dün itibariyle 200 küsür milyon borç ödedik. Tribün gelirleri 2021 yılına kadar; loca, TFF, Spor Toto, Fenerium alacakları 2023'e kadar temlik edilmiş.