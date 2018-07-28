Bursaspor'da 10 ayrılık, 4 transfer

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da, şu ana kadar 10 oyuncu ile yollar ayrıldı, 4 yeni oyuncu transfer edildi.

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Gözden çıkarılan; ancak kulüp bulamayan 4 oyuncu da yeni sezon kadrosunda yer almayacak. 5 genç isim ise kiralık verilecek.

Yeni sezonda takımın başına Samet Aybaba'yı getiren Bursaspor'da transfer dönemi hareketli geçiyor. İlk olarak 100 bin Euro karşılığında Makedonya ekibi Akademija Pandev'den 18 yaşındaki Jani Atanasov'u transfer eden yeşil beyazlı kulüp, ardından Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nden 600 bin Euro karşılığında Stephane Badji'yi kadrosuna kattı.

Hemen akabinde Trabzonspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Aytaç Kara ile sözleşme imzalayan Bursaspor, son olarak da Portekiz'in Estoril Kulübü'nden 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Allano Lima'yı 350 bin Euro karşılığında kiraladı. Satın alma opsiyonu bulunan Lima'ya bu sezon için 300 bin Euro verilecek. Yeşil beyazlılar bu opsiyonu kullanması halinde ise Estoril'e 2.5 milyon Euro ödeyecek ve Portekiz kulübü oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak. Lima'nın serbest kalma bedeli ise 8 milyon Euro olacak.

Böylelikle kadrosuna dış transferde 4 yeni ismi dahil eden Bursaspor'da, altyapıdan yetişen genç oyuncular Muhammed Emir Sarıkaya, Furkan Emre Ünver ve Burak Kapacak da A Takım için ter dökecek. Yeşil beyazlı kulüp forvete de en az 1 oyuncu takviyesi yapacak.

10 OYUNCU İLE RESMEN AYRILIK

Bursaspor'da yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncular ile de yollar ayrıldı. John Bostock, 700 bin Euro karşılığında Fransa'nın Touluse Kulübü'ne, Dzon Delarge ise 170 bin Euro'ya Azerbaycan'ın Karabağ Kulübü'ne transfer oldu. Ricardo Faty, MKE Ankaragücü'ne, Sinan Bakış da Avusturya'nın Admira Wacker Kulübü'ne bonservissiz gitti. Pablo Martin Batalla, Cristobal Jorquera ve Gheorghe Grozav ile de sözleşmelerinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı. Serdar Kurtuluş, Yaya Sane ve Boban Jovic'in sözleşmesi de karşılıklı olarak feshedildi.

Genç oyuncusu Rüştü Hanlı'yı Adana Demirspor'a kiralayan Bursaspor, Berat Jonathan Ustabaşı, Emirhan Aydoğan, Alper Ademoğlu, Ozancan Kökçü ve Gürkan Sefil'i de kiralık verecek. Bu isimlerin yanı sıra; kulüp bulmaları istenen Tomas Necid, Jires Kembo, Joshua John ve Sercan Yıldırım da yeni sezonun kadrosunda yer alamayacak.