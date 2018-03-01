TFF 1.Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor ile anlaştıktan 3 hafta sonra yollarını ayıran Yılmaz Vural, TRT Spor'da katıldığı bir programda başkan Mustafa Bozbağ ile tartıştı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural’ın takımdaki oyuncuların hangi mevkiide oynadığını bilmediği imasında bulundu. İşte o diyalog:

"OĞLUM SEN HANGİ MEVKİDE OYNUYORSUN?"

Bozbağ, "Hocam yedekteki oyuncunu yanına çağırıp, "Oğlum sen 10 numara mı oynuyorsun,11 mi?" diye soruyorsun" dedi. Yılmaz Vural ise "Başkanım ben sana da, ona da, buna da danışıyorum" yanıt verdi.

Bozbağ, devamında "Hocam maç sırasında dönüp kulübeye bu Hüsamettin sol bek mi oynuyordu, sol ön mü? diye maç esnasında soruyorsunuz." deyince Vural, "Hayır. Yalan. Kulübeye dönüp çocuklara "Hüsamettin hiç sol açık oynadı mı?" diye sordum." şeklinde yanıt verdi.

"SAF MISIN BAŞKAN"

"Siz kabul etmeseniz de konuşmalar bende kayıtlı hocam," diyen Bozbağ'ın o sözlerine sinirlenen Yılmaz Vural, başkana sert tepki göstererek "Oyuncuların dediklerine inanacak kadar saf mısın Başkanım yahu" dedi.