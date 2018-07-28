Beşiktaş'ta hareketli dakikalar

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Enzo Roco'yu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Umut Nayir transferini de sosyal medya hesabından duyurdu.
Beşiktaşımıza hoş geldin Umut Nayır ????????⚫⚪ ???? pic.twitter.com/bd3grr5RVm— Beşiktaş JK (@Besiktas) 27 Temmuz 2018
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında hücum oyuncusu Umut Nayir’i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Nayir’e başarılar dileriz."