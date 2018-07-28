28 Temmuz 2018 09:21

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar
Beşiktaş, Enzo Roco'dan sonra Umut Nayir'i de renklerine bağladı.
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Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Enzo Roco'yu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Umut Nayir transferini de sosyal medya hesabından duyurdu.

 

 

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında hücum oyuncusu Umut Nayir’i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Nayir’e başarılar dileriz."

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