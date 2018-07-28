Galatasaray 16 yaşındaki transferini açıkladı

Sakaryaspor, 16 yaşındaki kalecileri Emircan Seçgin‘i Galatasaray’a verdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada transfer için bedelsiz 2 futbolcu, 10 maça çıkarsa 150 bin, sonraki transferden de %25 pay alınacağı belirtildi. Galatasaray’ın Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçının son 10 dakikasında kaleye geçen ve beğeni toplayan genç kaleci U16 Milli Takımı’nda da görev yapıyor.

Açıklama şu şekilde:

Kalecimiz Emircan Seçgin transferi ile alakalı basında yer alan haberler için bir açıklama yapma zorunluluğu meydana gelmiştir. Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.