İngilizler Pepe'nin talibini duyurdu

Haberde İngiliz ekibinin 7 milyon Pound'luk bütçeyi gözden çıkardığı kaydedildi.

Hissedarları arasında Pepe'nin menajeri Jorge Mendes'in de bulunduğu Wolverhampton Wanderers, bir ses getirecek transferi daha bitirmek istiyor! Birmingham Mail'de yer alan habere göre Premier Lig temsilcisi, Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe'ye talip oldu! Haberde Pepe için 7 milyon Pound'luk bir miktarın gözden çıkarıldığı kaydedildi. İki takımın anlaşması durumunda ise Pepe'ye haftalık 80 bin sterlin ödeneceği bildirildi.

Aralarında Pepe ve Quaresma'nın da bulunduğu birçok dünyaca ünlü yıldızın menajerliğini yürüten Jorge Mendes'in hissedarlarından olan kulüp, bu sezon Portekiz'den birçok transfer gerçekleştirmişti. Son olarak Monaco'nun Portekizli yıldızı Joao Moutinho'yu kadrosuna katan İngiltere ekibi daha önce Porto'dan Willy Boly, Atletico Madrid'den Diogo Jota, Sporting'ten Rui Patricio ve Benfica'dan Raul Jimenez'i kadrosuna katmıştı.