LeBron James, en büyük pişmanlığını açıkladı

LeBron James, 'kendisi gibi başarılı olması gerektiği' yönünde baskı oluşacağı gerekçesiyle, 13 yaşındaki oğlu Bonny Jr.'a kendi adını verdiği için pişman olduğunu söyledi.

AAU liginde oynayan LeBron James Jr.'ın maçlarını izlerken ellerinin terlediğini söyleyen James "Ellerimin terlediğini farkediyorum. Bir bakıyorum ayaktayım. Hatta diğer anne ve babalarla tartışıyorum" dedi.

Annesinden özür dilediğini söyleyen LeBron "Küçükken annem de aynı benim gibiydi. Ondan bunu yapmamasını isterdim. Şimdi aynılarını ben yapıyorum. Bu konuda ondan özür diledim" ifadelerini kullandı.

​Oğluyla aynı sporu yapması konusunda da açıklamalar yapan LeBron James "En büyük pişmanlığım ona kendi ismimi vermem. Aslında onun kendi tecrübelerini yaşamasını istiyorum. Ona sürekli benim gibi olmak zorunda olmadığını söylüyorum. Benim babam yoktu. Bu sebeple o, benim yaşamadığım şeyleri yaşayabiliyor" şeklinde konuştu.