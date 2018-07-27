Avrupa devinden uçak skandalı!

Avrupa futbolunun dev takımlarından Barcelona, sürpriz bir karara imza atarak kadın ve erkek futbol takımlarını aynı uçakta yolculuk ettirdi. Kulüp tarihinde bir ilk olan bu hareket, alkış alması beklenirken tepkiyle karşılandı. Barcelona Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, takipçiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kadın takımının ekonomi sınıfında yer aldığı görünen videoda, erkek takımının ise 1. sınıf (Business class) uçtuğu gözlendi. Kadınlara ayrımcılık yapıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, neden iki takımın da aynı sınıfta uçmadığını sorguladı. Barcelona’nın bu hareketi ile dünyada artan ayrımcılığına çanak tuttuğu savunulurken, hareketin iyi niyetli olmasının bu hatayı hafifletmediği vurgulandı.

Barcelona ise gelen tepkiler üzerine konu ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, kadın takımının erkek takımı ile aynı uçakta olacağından son dakikada haberdar olunduğunu, bu nedenle de gerekli ayarlamanın yapılamadığını belirttiler. Ancak yetkililerin bu açıklamasını tatmin edici bulmayan sosyal medya kullanıcıları, olayı skandal olarak nitelendirmeye devam ettiler. sosyal medya kullanıcıları, Barcelona Kulübü’nün 1. sınıfta yer olmamasını bahane etmemesi gerektiğini, kadın takımı ile erkek takımının yerlerinin değiştirebileceğini ya da en azından iki takımı karışık oturtabileceğini savundular.