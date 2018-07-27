Galatasaray'da Gomis depremi!

Spor Toto Süper Lig'de iki yıllık aranın ardından kazanılan 21. şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in menajerlerinden Patrick Mendy, Fransız basınına açıklamalar yaptı.

Gomis'in sözleşmesi üzerine konuşan Mendy, yönetimle arasında geçenleri de anlattı. Bu açıklamalar sonrası Gomis'in tavrı ise Galatasaray yönetimini hayal kırıklığına uğrattı!



Geçen sezon gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in menajerlerinden Patrick Mendy, Fransa basınından Footmercato'ya açıklamalar yaptı. Mendy, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sözü verdiği ancak şu an tutulmadığını vurguladı.



Patrick Mendy'nin açıklamaları şöyle:

"Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik."



"TEKLİF VARSA AYRILABİLİR DEDİLER"

"Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik."



"Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler."

"FIFA'YA GİTMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

"Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı."



"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR"

"Bafetimbi Gomis'in ilk istediği Galatasaray'da kalmak. Şimdiden bazı somut teklifleri reddetti. Gomis, kulübe yardım etmek ve Türkiye'de kalmak istediği için aynı maaşla sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazır."



"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

"Galatasaray yönetimi, aynı şartlarda 1 yıl sözleşme uzatmanın mümkün olmadığını ve eğer bu durum ona uygun değilse ayrılabileceğini, hatta tek lif varsa gidebileceğini söyledi. Bafe bu yüzden büyük hayal kırıklığı yaşadı."

Menajerinin açıklamaları üzerine Bafetimbi Gomis ile Galatasaray arasında geçen konuşmalar da ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan haberde; Gomis'in en çok da, "Kulüp zor durumda ise bu beni ilgilendirmez" sözleri hayal kırıklığı yarattı.

Gomis ile sorunları çözmek isteyen Galatasaray yönetimine, Bafetimbi Gomis beklenmedik bir çıkış yaptı. Galatasaray'daki 3 milyon 350 bin Euro ücretine zam yapılmasını talep eden oyuncu bu sözleriyle sabırları taşırdı!



Taraftarın sevgilisi olan ve geçen yıl "Parayla işim yok" işareti yapan Gomis, "Galatasaray'ı benim gollerim şampiyon yaptı. Bu takımda en fazla kazanan ben olmalıyım" diyerek yöneticileri şaşkına çevirdi.



"MALİ GERÇEKLER VE SÖZLEŞMEN VAR"

Gomis ile görüşen yöneticiler önce Galatasaray'ın mali açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini anlatıp aynen şunları söyledi: "UEFA'ya sözümüz var. Galatasaray'ın mali gerçekleri var. Senin de mukavelen var."



"Altında da imzan var. Kulüp zor durumda. Bizim mevcut bir yıllık harcama limitimiz var. Bunun üzerine çıkamayız, zam yapamayız. Kulüp zor durumda, bunu anla."



"SIKINTINIZ BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Ancak Bafetimbi Gomis, hem sarı kırmızılı yöneticilerin, hem de onu tanıyan tüm Galatasaraylıların belki de ağzını açık bırakacak bir karşılık verdi: "Kulüp zor durumda ise o, benim sorunum değil! Sizin sorununuz!



"Ben bu kadar gol attım. Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Benim attığım gollerle Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Bu takımda en fazla parayı da ben kazanmalıyım. Ücretime artışta ısrarlıyım."

BÖYLE DEVAM EDERSE İPLER KOPACAK

Galatasaray yönetimi Gomis'in ısrarlı talebine karşın taviz vermezken kriz, oyuncunun Sakarya maçına götürülmemesiyle bir boyut daha kazandı.



Sarı kırmızılı yöneticiler, konuyla ilgili olarak, "Gomis geçen sezon imza parasıyla beraber 6.5 milyon Euro kazandı. Şimdi tutup zam istiyor ancak bu mümkün değil. Galatasaray'ın mali durumu ve gerçekleri ortada" ifadelerini kullandılar.

Şimdi Gomis bu tavrı ve ısrarından vazgeçmezse kısa süre içerisinde kendisiyle ipler koparılacak.