Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş, Meksika’nın Cruz Azul takımında oynayan 25 yaşındaki Şilili stoperle anlaştı. Medel’in tavsiyesiyle bonservissiz alınan oyuncuyla 4 yıllık sözleşme yapılacak.

Beşiktaş, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Tosic ve Mitrovic’i elden çıkaran, Vida için görüşme halinde olan siyah-beyazlılar, savunmaya takviye yaptı. Kartal, Cruz Azul’da forma giyen Şilili Enzo Roco’yla anlaştı.





Medel'in tavsiyesi üzerine 25 yaşındaki başarılı savunmacıya yönelen Beşiktaş, bu takviye için Meksika ekibine bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncuyla 1’i opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık kontrat yapılması beklenirken Roco’nun bugün Kartal ile resmi sözleşemeye imza atması bekleniyor.



YILLIK 1.3 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan senelik 1.3 milyon Euro garanti ücret alması beklenen oyuncu, Şili Milli Takımı’nın da formasını terletiyor. Geçen sezon Meksika’dan Cruz Azul ile toplam 34 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Roco, daha önce Espanyol ve Elche’de de top koşturmuştu.