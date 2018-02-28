Beşiktaş'ta ‘Mini mini bir kuş' krizi

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği Süper Lig maçı sonrasında “Mini mini bir kuş donmuştu” şarkısının çalınması, kulüp yönetiminde krize sebep oldu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, şarkının yönetimin haberi olmadan çalındığını ve sorumlu kişinin işten çıkarıldığını söylerken; kulübün İletişim Direktörü Candaş Tolga Işık ise olayın başında bulunduğu departmanın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini açıkladı. Candaş, kimsenin işten çıkarılmadığını belirtti.

Siyah beyazlıların basın sözcüsü Albayrak bugün TRT Spor'da katıldığı bir programda, "İcra kurulu toplantısında da konuştuk. Mini mini bir kuş donmuştu şarkısının çalınacağından yönetim olarak haberimiz yoktu. Başkan da çok sinirlendi. O şarkıyı çalan arkadaşın görevine son verdik” ifadelerini kullanmıştı. Albayrak’ın açıklamasına büyük tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, Twitter'da saatlerce 'Metin Albayrak istifa' tag'i ile tepkilerini dile getirdi.

"Metin Abi'nin ifadeleri 'bilgi eksikliğinden' kaynaklanıyor"

Akşam saatlerinde ise 'işten çıkarma' olayı İletişimden Sorumlu Yönetici Işık'ın medya mensuplarına 'şahsi açıklamamdır' başlığı ile gönderdiği basın açıklaması ile farklı bir boyuta geldi. Şarkının kendi inisiyatifi ve bilgisi doğrultusunda çalındığını ve Albayrak'ın söylediği gibi şarkıyı çalan kişinin işten çıkartılmadığını kaydeden Işık, şunları söyledi:

"2 senedir Beşiktaş Kulübü'nün iletişim departmanının sorumlu yöneticisi olarak kulübün iletişimle ilgili birçok fonksiyonu benim ve sorumlusu olduğum iletişim departmanının bilgisi ve onayından geçmektedir. Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı da benim sorumluluk alanım dahilinde ve benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir. Bu konuda ne maç öncesi ne de maç sonrası Metin Abi ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen ifadeleri de bu 'bilgi eksikliğinden' kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

"Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır"

Çalınan şarkıda bir aşağılama, küfür, hakaret yok. Kaldı ki çalınan esprili çocuk şarkısı ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin taraftarları tarafından dahi mizahi bir gönderme olarak algılanmıştır. Beşiktaşlılık kültürüyle doğan büyüyen bizlerin olduğu yerde de zaten rakibimizi rencide edip aşağılayıcı o tarz iletişim faaliyetleri olmaz, olamaz. O nedenle bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Herkes görevinin başındadır. Bu sebeple herhangi bir işten çıkartma da olmayacaktır."