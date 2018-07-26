26 Temmuz 2018 12:08

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı.
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 25 yaşındaki stoper bu akşam İstanbul'a geliyor.

 

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