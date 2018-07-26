26 Temmuz 2018
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
ANA SAYFA
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Diğer
Yaşam
Sağlık
Cinsellik
Bilim Teknoloji
Yurttan Haberler
İstanbul
Gezi - Mekan
Yazarlar
Gazete Manşetleri
26 Temmuz 2018 12:08
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı.
+
A
-
Bağlantılı Haberler
BBC, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Vida için çılgın teklif!
Barcelona'nın sağ beki resmen Sivasspor'da
Fenerbahçe'den Ayew hamlesi
Fabian Castillo Trabzonspor'dan neden ayrıldı?
Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu
Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Mustafa Cengiz'den Gomis çıkışı!
Fabri'den ayrılık açıklaması
Banvit o isimle anlaştı
Paylaş
Tweetle
25 yaşındaki stoper bu akşam İstanbul'a geliyor.
Tweetle
Çok Okunanlar
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a flaş transfer!
Fatih Terim: Camianın bana bu güveni beni gururlandırıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu
Fatih Terim: Camianın bana bu güveni beni gururlandırıyor
Beşiktaş'a flaş transfer!
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Almanya'dan Mesut Özil açıklaması
Şenol Güneş: Rakibe saygı duyarak oynayacağız
BBC, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Atletico Madrid'den bomba transfer
Lille, Ferhat Çoğalan'ı kadrosuna kattı
@gercekgundem kullanıcısından Tweetler
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Hakkımızda
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
Sitemiz
Doğan Haber Ajansı
ve
Anka Haber Ajansı
üyesidir.