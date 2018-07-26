Beşiktaş'a flaş transfer!

Daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiği transferde mutlu sona ulaştı.

Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek. Transferin resmi imzaların atılmasından sonra KAP'a bildirileceği öğrenildi.

Umut Nayir kimdir?

28 Haziran 1993'de İstanbul'da dünyaya gelen Umut Nayir, futbola Albayrak kulübünde başladı. Gençlerbirliği ile deneme antrenmanlarına çıkan futbolcu, Ankaragücü'ne transfer oldu. İki sezon Ankaragücü altyapısında forma giyen 1,91 boyundaki dev forvet daha sonra A Takıma yükseldi. İlk sezonda TFF 1. Lig'de 26 maçta 8 gol atan Umut bir sonraki sezon 2. Lig'de 33 maçta 30 gol atarak çıkışını sürdürdü. Ankaragücü'nden Osmanlıspor'a transfer olan Umut Nayir, 2015-2016 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 16 maçta 5 gol attı.

Umut, 2016-2017 sezonunda ise Göztepe'ye kiralandı. Golcü futbolcu 35 maçta 18 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağladı. Göztepe'nin yıllar sonra Süper Lig'e dönmesinde büyük rol oynayan Umut, daha sonra Ankaragücü'ne kiralanmış ve burada da başarılı performansını sürdürmüştü. Ankaragücü'nde geçen sezon 29 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 14 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Hukuk Fakültesi öğrencisi

Profesyonel futbolculuğunun yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören Umut Nayir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra geldiği başkentte önce Gençlerbirliği ile antrenmanlara çıktığını, kırmızı-siyahlı takımdaki kadro kalabalıklığı nedeniyle MKE Ankaragücü'ne geçmişti.