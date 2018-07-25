Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, bir transferi daha resmen açıkladı.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Andre Ayew'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."