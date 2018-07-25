İşte Bursaspor'un yeni sezon formaları

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Yeşil beyazlı kulüp geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yine 4 farklı forma tasarımını taraftarının beğenisine sunarken; formalar 'Efsane Çubuklu', 'Beyaz Şampiyon', 'Yeşil Uludağ' ve 'Enine Çizgili' olarak kategorize edildi. Özellikle 'Yeşil Uludağ' adlı formasında Bursa'nın Uludağ'ı sembolizelendi. Bugün 18.30 itibariyle satışa sunulacak olan formaların fiyatı ise 135 TL olarak belirlendi.