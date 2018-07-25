Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Yeşil beyazlı kulüp geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yine 4 farklı forma tasarımını taraftarının beğenisine sunarken; formalar 'Efsane Çubuklu', 'Beyaz Şampiyon', 'Yeşil Uludağ' ve 'Enine Çizgili' olarak kategorize edildi. Özellikle 'Yeşil Uludağ' adlı formasında Bursa'nın Uludağ'ı sembolizelendi. Bugün 18.30 itibariyle satışa sunulacak olan formaların fiyatı ise 135 TL olarak belirlendi.
25 Temmuz 2018 18:35
İşte Bursaspor'un yeni sezon formaları
Bursaspor, merakla beklenen 2018-2019 sezonu formalarını tanıttı.
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