Arda Turan’ın sözleşmesindeki gizlenen madde ortaya çıktı

Barcelona'nın Arda Turan'ı Başakşehir'e 2,5 yıllığına kiralarken sözleşmeye çarpıcı bir madde koyduğu ortaya çıktı. Bu madde Arda Turan'ın söz hakkını elinden alıyor.

Barcelona, Arda Turan’ı Başakşehir’e satarken hem İstanbul kulübünü hem de oyuncuyu bağlayan bir maddeyi sözleşmeye ekletti.

İspanya’da yayınlanan Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Katalan kulübü, Arda Turan’ı 2,5 yıllık süre boyunca, oyuncuya sormadan istediği kulübe satma hakkına sahip.

Arda Turan’ın da ‘Ben o takıma transfer olmam’ deme hakkı bulunmuyor. Haberde sözleşmenin Arda Turan’ın elini kolunu bağladığı belirtilirken bir örnekle açıklama yapıldı.

Örneğin bir Çin kulübü Arda Turan için Barcelona’ya 30 milyon euro teklif ederse ve Barcelona bunu kabul ederse Arda Turan’ın o Çin kulübüne gitmekten başka çaresi yok.

Eğer Barcelona Arda Turan’ın önümüzdeki yaz transfer döneminde satarsa Başakşehir bu transfer için alınan paranın yüzde 20’sini kasasına koyacak.