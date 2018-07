Arsenal'in teknik direktörü Emery'den Özil'e destek

Takımın başına yeni geçen Emery bugün yaptığı açıklamada " Tüm oyunculara ve Mesut'a bizimle evlerindeymiş gibi, bir aile gibi hissetmeleri için yardım etmek istiyoruz" dedi.

' MESUT BURADAKİ HER OYUNCUNUN SAYGISINA SAHİP'

"Biz her oyuncunun ailesiyiz. Onun her gün çalışması ve takım arkadaşları ile iyi anlaşması bizim için iyi. Ondan çok memnunum. Her oyuncuya bakıyorum ve bence Mesut buradaki tüm oyuncuların saygısına sahip" ifadelerini kullandı.

'EMİNİM BİZİMLE İYİ BİR SEZON GEÇİRECEK'

"Ona göre ulusal takım başa, biz başkayız" diyen Emely "Onun için normallik en iyisi ve eminim bizimle bu yıl iyi bir sezon geçirecek. Ben ona yardım etmek için buradayım. Kulüpteki herkes ona yardım etme, burada iyi hissetmesi ve kalitesini göstermesi konusunda benimle aynı şekilde düşünüyor.

Arsenal kalecisi Petr Cech'de takım arkadaşlarının Özil'i destekleme isteğinde olduklarını vurgulayarak "Onunla Almanya Milli Takımı arasındaki olay Özil'in özel meselesi. O nedenle bu bizim için bir mesele değil. Başına gelenler talihsizlik. Ancak biz iyi hissetmesi, iyi idman yaparak bu sezon iyi hissetmesi için elimizden geleni yapacağız. Çünkü o bizim kilit rol oynayan oyuncularımızdan biri" dedi.