Yıkılan binayla ilgili Arda Turan'dan açıklama

Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait alduğunu öne sürmüştü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan'a açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Araziyle ilgili yapılan tüm işlemler yasalara uygundur. Ruhsatlarımız da hukuksuz en ufak bir şey yoktur. Oraya yapacağım projeyle yıkılan binanın hiçbir alakası yok. Çalıştığımız inşaat şirketiyle de konuştuk. Bina yağan yağmur sonrası yıkılan istimlak duvarı yüzünden çökmüştür. Bu konuyla ilgili sevindiğim tek nokta kimseye bir zarar gelmemesidir." dedi.

Arda Turan, bina sahibinin kendisini uyardığı iddialarıyla ilgili "Ben o kişiyle hayatım boyunca karşılaşmadım. Dediğim gibi çalıştığımız inşaat şirketi bu konuyla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.