Ankaragücü'nden çok sert Melih Gökçek açıklaması

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Ankara'yı temsil edecem tek takım olan MKE Ankaragücü'nden stat krizi ile ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig 'e yükselen ve bu yıl Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Ankara'yı temsil edecek tek kulüp olan MKE Ankaragücü , halen iç saha maçlarını oynayacağı stadyumu bulamadı. Kulüp son günlerdeki spekülasyonlar üzerine yeni bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını Ankara halkı yerine yakınlarına kullandıran, Ankaragücü ve Osmanlıspor’u küme düşürmekten başka futbolda hiç bir sportif başarı elde edemeyen, metal yorgunluğu nedeni ile Büyükşehir Belediye Başkanlığından zorunlu olarak evde dinlenmesi için emekli edilen, bu telkine rağmen gündemde kalabilmek için çareler arayıp sosyal medyada rotasını kaybetmiş gemi gibi sağa sola savrulan eski belediye başkanını muhatap almıyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü

STAT POLEMİĞİ SONA ERDİ



Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Stadı'nda oynamısına karar verildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin Yenikent Stadı'nda oynamasına karar vermişti. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılıyor olmasından dolayı Ankaragücü maçlarına Afyon'da oynama kararı almıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü'nün de Yenikent Stadı'nda oynaması kararını verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise stadyum zemininde hibrit çim uygulamasına gidilmesi yönünde karar alarak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmakta olduğu Eryaman Stadı'nın ise Ekim ayı içinde tamamlanacağı bildirildi.

Bakanlık, OSTİM Stadyumu için de çalışma başlatarak profesyonel liglerde maç oynanacak hale getirecek. Öte yandan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından geleneksel hale gelen turnuva için de stat arayışları başladı. Yenikent Stadı'nda yapılması planlanan turnuvunın zemin çalışmaları sebebiyle başka bir stada alınması gündeme geldi.