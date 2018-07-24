Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç "İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor." dedi.

Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıklıyor. Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"621 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR"

Koç, "Bizim borçlarımız 31 Mayıs 2018 itibariyle 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 2.2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu" dedi.

"Kampanya süresinde şefaf olunmamasıyla ilgili şikayetlerimi dile getirmiştim. Seçildiğimiz taktirde şefaf olacağız demiştim"

"Seçim öncesinde Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım sayısıyla, statta yapılmasıyla tarihi bir seçim olacak demiştim. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap eden bir seçim oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, öyle de oldu. Kimse de bu kadar farkı beklemiyordu"

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe camiası bir değişiklik istiyordu"

"En büyük transferimiz felsefe değişikliği olacak demiştim"

"Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun içinde olduğu durumun sürdürülemeyeceğini söylemiştim. Sürdürülemez derken, mali durum, Avrupa ile rekabet yönünden südürülemeyeceğini ifade ettik"

"İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor.

"Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. O fedakarlık da ciddi bir kaynak girdisi. Borçların yapılandırılması. Biz bunu yaparken taraftarlarmızdan bir şeyler istedik. Taraftara Fenerium'a hücum edin dedik, ettiler. Forma satışında rekor dedik, oraya doğru gidiyoruz. Kombineleri alırken transfer ve Avrupa kurası beklemeyin dedik, büyük bir ilgi oldu. Camiamızın bize ses verdiğimizi ve beklentilerimizi karşıladıklarını görüyoruz"

"Biz gelir gelmez 2 alanda denetim başlattık. Biri mali denetim, biri hukuki denetim. Hukuki denetimi birazdan sunacağım, mali denetim Ekim başında sunulacak"

"Biz genel kurulda neyi ibra ettik. Bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. 30 Nisan 2018 tarihiyle ibra edilen rakamlar. Ancak bunlar bütün rakamları göstermiyor. Bu rakamların içinde Futbol A.Ş. ve derneğimiz içinde yer alan 10 şirketin mali tabloları içermemektedir"