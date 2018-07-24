Fabri'nin yeni adresi belli oldu

Kaleci Fabri, Fulham ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için Beşiktaş'a 6 milyon Euro ödenecek.

Beşiktaş forması giyen kaleci Fabri, İngiltere’nin Fulham’a transfer oldu. Beşiktaş’a sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaş’ın kalecisi Fabri’yi kadrosuna kattığını duyurdu. İngiliz kulübünün sitesinden yapılan açıklamada, Fabri’nin 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Açıklamada bonservis bedeli bedeli hakkında bilgi verilmedi.

Beşiktaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Fabri’nin bonservis bedelinin 6 milyon Euro olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez’in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir” denildi.

BEŞİKTAŞ: BU CAMİA FORMA İÇİN GÖZYAŞI DÖKENLERİ UNUTMAZ

Beşiktaş, internet sitesinden Fabri için teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran Fabricio Ramirez ile yollarımız ayrıldı. Kişiliğiyle, yeteneğiyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, Beşiktaşımızda iz bırakan bir futbolcu oldu. Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak. Fabricio Ramirez’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.