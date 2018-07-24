DHA - Dizinde hissettiği ağrıların ardından yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı teşhisi konan Aatıf Chahechouhe, İstanbul'da özel bir hastanede oparesyon geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.
24 Temmuz 2018 19:09
Aatıf Chahechouhe ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu.
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