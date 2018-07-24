Aatıf Chahechouhe ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu.

DHA - Dizinde hissettiği ağrıların ardından yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı teşhisi konan Aatıf Chahechouhe, İstanbul'da özel bir hastanede oparesyon geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.