24 Temmuz 2018 19:09

Aatıf Chahechouhe ameliyat oldu

Aatıf Chahechouhe ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu.
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DHA - Dizinde hissettiği ağrıların ardından yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı teşhisi konan Aatıf Chahechouhe, İstanbul'da özel bir hastanede oparesyon geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.

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