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24 Temmuz 2018 17:11
Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti
Fulham, Beşiktaş'tan kaleci Fabri'nin transfer edildiğini açıkladı.
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