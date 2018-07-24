24 Temmuz 2018 17:11

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti
Fulham, Beşiktaş'tan kaleci Fabri'nin transfer edildiğini açıkladı.
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