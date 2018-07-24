Yılın teknik direktörü adayları açıklandı

FIFA, 2018 yılının en iyi teknik direktörüne verilecek ödül için aday listeyi açıkladı.

FIFA'nın her yıl düzenlediği yılın en iyileri oylaması için geri sayım başladı.

Futbol komitesi tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı:

>> Massimiliano Allegri (Juventus)

>> Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)

>> Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)

>> Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

>> Pep Guardiola (Manchester City)

>> Jurgen Klopp (Liverpool)

>> Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)

>> Diego Simeone (Atletico Madrid)

>> Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)

>> Ernesto Valverde (Barcelona)

>> Zinedine Zidane (Real Madrid)