24 Temmuz 2018 15:56

Yılın teknik direktörü adayları açıklandı

Yılın teknik direktörü adayları açıklandı
FIFA, 2018 yılının en iyi teknik direktörüne verilecek ödül için aday listeyi açıkladı.
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FIFA'nın her yıl düzenlediği yılın en iyileri oylaması için geri sayım başladı.

Futbol komitesi tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı:

>> Massimiliano Allegri (Juventus)

>> Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)

>> Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)

>> Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

>> Pep Guardiola (Manchester City)

>> Jurgen Klopp (Liverpool)

>> Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)

>> Diego Simeone (Atletico Madrid)

>> Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)

>> Ernesto Valverde (Barcelona)

>> Zinedine Zidane (Real Madrid)

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