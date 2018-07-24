Yılın teknik direktörü adayları açıklandı

FIFA'nın her yıl düzenlediği yılın en iyileri oylaması için geri sayım başladı.
Futbol komitesi tarafından belirlenen listede şu isimler yer aldı:
>> Massimiliano Allegri (Juventus)
>> Stanislav Cherchesov (Rusya Milli Takımı)
>> Zlatko Dalic (Hırvatistan Milli Takımı)
>> Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
>> Pep Guardiola (Manchester City)
>> Jurgen Klopp (Liverpool)
>> Roberto Martinez (Belçika Milli Takımı)
>> Diego Simeone (Atletico Madrid)
>> Gareth Southgate (İngiltere Milli Takımı)
>> Ernesto Valverde (Barcelona)
>> Zinedine Zidane (Real Madrid)