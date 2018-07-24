Özil cephesinden o sözlere sert yanıt!

Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness’ın Almanya Milli Takımı’nı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında yaptığı açıklamalar oldukça ses getirmişti.

Goal.com’un haberine göre, Hoeness, Alman basınına yaptığı açıklamada Mesut’un milli takım forması altındaki performansını ağır bir dille eleştirirken, “Bu hayaletin kararına sevindim. Yıllardır b*k gibi oynuyordu. Şimdi de b*ktan performansından sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor. Mesut’un yıllardır milli takımda yeri yoktu.” ifadelerini kullanmıştı.

Mesut’un menajeri Erkut Söğüt, Uli Hoeness’a yanıt verdi.

İşte Erkut Söğüt’ün açıklamaları…

“Hoeness, aptalca açıklamalarını destekleyecek bir kanıt sunamıyor!”

“Bay Hoeness, açıklamalarında futbolla herhangi bir ilgisi olmadığı için asıl noktayı kaçırmış. Buradaki sorun, Alman toplumunda yeniden ortaya çıkmaya başlayan ırkçılık ve ayrımcılık. Kendisi dikkatleri bu sorunun üzerinden çekmeye çalışıyor. Mesut, kendi açıklamasında da ifade ettiği gibi futboluyla ilgili eleştirileri kabul ediyor ve bunu işinin bir parçası olarak görüyor. Ancak Bay Hoeness, tamamen abarttığı aptalca açıklamalarını destekleyecek tek bir somut kanıt bile sunamıyor. İstatistikler ortada: 23 gol, rekor olan 40 asist ve üçü 2014 yılından sonra olmak üzere beş kez kazandığı Yılın En İyi Alman Oyuncusu ödülü.”

Bayern Münih Başkanı Hoeness`ten Mesut Özil`e şok sözler: B.k gibi oynuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sonrası Almanya'da tepki çeken Mesut Özil, milli takımı bırakma kararı almıştı. Alman basınını ikiye bölen Mesut Özil'in milli takım kararı sonrası en sert eleştiri, Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'ten geldi.



“Hangi ‘hayalet’ bu başarıları elde edebilir?”

“Mesut’un yıllardır ‘hayalet’ olduğunu iddia ediyor ama hangi ‘hayalet’ bu ödülleri toplayabilir ve bunca başarı elde edebilir? Mesut, 2018 Dünya Kupası boyunca maç başına en çok şut pası atan oyuncuydu. Eğer Mesut bu kadar köyü bir futbolcuysa, Jöachim Low, Arsene Wenger ve Jose Mourinho’nun görüşleri hakkında kendisi acaba ne söyler? Bu üç üst düzey teknik direktör de Mesut’u mevkisinin en iyilerinden birisi olarak görüyor.”

“Bu söylemler sadece kendinizi küçük düşürmedi…”

“Bay Hoeness, bundan sonra hakkında hiçbir şey bilmediğiniz konular hakkında size açıklama yapmak için enerji harcamayacağız. Bu söylemleriniz sadece kendinizi küçük düşürmedi. Bayern Münih ve Alman insanları da söylemlerinizden utanç duyuyor.”

“Aptalca bir açıklamayla konuyu başka yere çekmek istedi”

“Mesut, Almanya’da kötü muamele gören tüm insanlar adına konuşma cesaretini gösterdi. Göçmenler, Müslümanlar ve diğerleri… Hoeness da bu insanlara kötü muamele gösteren, önündeki gerçeklerle yüzleşemeyen insanlardan birisi. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Mesut’un futboluyla ilgili çılgın bir açıklama yapıp, bunun yaratacağı etkiyle kendisinin gibi Almanya’da birçok insanın da yüzleşmek istemediği gerçek sorunu örtbas etmek istedi. Konuyu futbolla ilgili aptalca bir açıklama yaparak başka yere çekti, gerçek yüzünü gösterdi.”

“Hoeness’ın bunu başarmasına izin vermeyeceğim!”

“Onun hedeflediği şeyi başarmasına izin vermeyeceğim. Mesut, yıllar boyunca hem saha içinde, hem saha dışında Almanya’ya her şeyini verdi. Bu ülkeye Bay Hoeness’ın hayal edebileceğinden çok daha fazla katkıda bulundu.”