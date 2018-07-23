Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilişkin ilk yorum

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararıyla ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'den ilk açıklama geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mesut Özil’in kararını saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası özellikle Alman medyasının saldırısına uğrayan Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Türk asıllı Alman futbolcunun verdiği bu kararla ilgili Alman hükümetinden ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Başbakan Merkel’in Özil’e büyük değer verdiğini ifade eden Seibert, "Mesut Özil çok büyük bir futbolcu ve Almanya Milli Takımı’na çok büyük katkılar sundu” şeklinde konuştu.

Mesut Özil’in milli takımdan ayrılmasının ardından çıkan tartışmalar nedeniyle Almanya’nın göçmen politikası hakkında da açıklamalar yapan Seifert, Almanya’daki Türk kökenlilerin büyük bir kısmının başarılı uyumu gerçekleştirdiğini ifade ederek, Almanya’nın göçmen kökenlileri bağrına basmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.