Şok sözler: 'Mesut Özil yıllardır b.k gibi oynuyordu'

Hoeness, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nda uzun süredir kötü oynadığını iddia etti ve Mesut Özil'in aldığı karara sevindiğini dile getirdi.Mesut Özil için şok sözler: 'Yıllardır b.k gibi oynuyordu...'

Mesut Özil Avrupa gündeminde

Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Dünya Kupası sürecinde ve öncesinde kendisine getirilen eleştiriler ve Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğrafının ardından karşılaştığı tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

Hoeness, 'Bu hayaletin kararına sevindim. Yılladır b.k gibi oynuyordu. Şimdi b.ktan performansında sonra bir fotoğrafın arkasına saklanıyor.' ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Alman Milli Takımı ile 2014 senesinde Dünya Kupası'nı kaldırırken milli formayla çıktığı 92 maçta 23 gol atarken 40 asistlik katkıda bulundu.

HOENESS VERGİ KAÇIRMIŞTI

Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 18,5 milyon Euro vergi kaçırdığını itiraf etmişti.

Ancak bu rakamın 27 milyon Euro'dan fazla olduğu ortaya çıkmıştı.