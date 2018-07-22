Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Mesut, Alman Futbol Federasyonu ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti'' ifadelerini kullandı.
22 Temmuz 2018 21:09
Mesut Özil bıraktığını açıkladı!
Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı.
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