Spor müsabakalarında görev alan polis sayısı iki katına çıkacak

DHA - İçişleri Bakanlığı, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla spor müsabakalarında görev alan 690 bin 700 polis sayısı bu sezon iki katına çıkarılacağını bildirirken özel güvenlik personeline 3 ay sürecek olan Spor Güvenliği Eğitimi verileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapıyan yazılı açıklamada sporda şiddeti ve düzensizliği önlemek amacıyla geçen yıl etkin güvenlik önlemleri alındığı bu sayede meydana gelmesi muhtemel olaylar önlendiği vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmış olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 2017/2018 sezonunda tüm spor branşları risk analizlerine göre A,B,C kategorilerine ayrıldı. En riskli A kategorisi başta olmak üzere diğer kategorilere göre güvenlik tedbirleri planlandı. Geçen sezon spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak için toplam 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli görev aldı. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bazı müsabakalar, takviye kuvvetlerle desteklendi. Üst düzey bu önlemlerle tüm spor branşlarında, olaylı müsabaka sayısı yüzde 24 azaltılarak 497’den 380’e düştü. Hakkında işlem yapılan şahıs sayısında ise yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Bu sayı 3 bin 180’den 3 bin 481’e yükseldi. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 123 şahıs hakkında da işlem yapıldı."

İZLEYİCİ SAYISI ARTTI

"Geçen sezon müsabakaları izleyen seyirci sayısında da artış yaşandı. İzleyici sayısı yüzde 18'lik artışla 6 milyon 898 628’den 8 milyon 130 bin 568’e yükseldi. Özellikle ailelerin müsabaka alanlarına gelmeleri sağlandı."

GÜVENLİK PERSONELİNE 'SPOR GÜVENLİĞİ' EĞİTİMİ VERİLDİ

"Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ve kamuoyu desteğinin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüklerine afişler gönderildi. Müsabakalar öncesinde seyircilere el broşürü dağıtıldı, takımların sahaya 'bu maç sensiz olmaz' yazılı pankartlarla çıkması sağlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri ile 81 il müsabaka güvenlik amirleri ve Spor Güvenliği Şube Müdürlerinin katıldığı sezon öncesi ve ortasında “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair değerlendirme toplantıları yapıldı. Spor müsabakalarında görevlendirilen Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri / Amirliklerinde görevli 449 personele ve yaklaşık 27 bin özel güvenlik personeline Spor Güvenliği ile ilgili eğitim verildi."

TÜM VALİLİKLERE 'SPOR GÜVENLİĞİ REHBERİ' GÖNDERİLECEK

"Geçen sezon sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesinde sağlanan başarının, 2018/2019 sezonunda sürdürülebilir olması amacıyla; müsabakalarda görevlendirilecek güvenlik amirlerine, müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatan Spor Güvenliği Rehberi 81 il valiliklerine gönderilecek. Geçen sezon spor müsabakalarında toplam 690 bin 700 polis görev alırken bu sezon müsabaklarda görev alacak toplam polis sayısı iki kat artırılacak.

Özel güvenlik personeline 3 ay sürecek olan Spor Güvenliği Eğitimi verilecek.Ayrıca vatandaşların huzur ve güven içinde müsabakaları izlemeleri için bir önceki sezonun tedbirleri artarak devam etmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Federasyonlar, kulüpler ve ilgili paydaşlarla daha önce olduğu gibi sezon öncesinde ve ortasında değerlendirme toplantıları yapılacak."