İstanbul'da kıtalararası yarış heyecanı

Yarışa hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce kişinin kayıt yaptırdığı yarışta bin 200 Türk bin 200 yabancı sporcu yer alıyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı’nda yapılacak 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı boğaz turu vapur seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Bu kapsamda;

10.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 15.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 13.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi,

18.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, Emirgan kalkışlı

10.00-11.00-12.30 orta ring (Emirgan – Kanlıca – Anadolu Hisarı – Bebek) seferi,

Bebek kalkışlı 10.30-12.00-13.30 orta ring (Emirgan – Kanlıca – Anadolu Hisarı – Bebek) seferi yapılmayacak.

Öte yandan Sarıyer kalkışlı 07.20 Sarıyer – Eminönü seferinin Kanlıca uğraması yapılmazken, Kanlıca iskelesi, 08.00-12.00 arasında görevliler dışındaki kişilere kapatılacak.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla bu sabah düzenlendi. Sporcuların Kanlıca sahilinden hep birlikte denize atlamasıyla oluşan muhteşem manzara ise havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.