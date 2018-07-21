Terim uyarmıştı: Futbolda istismar şoku

Mersin, bir amatör kulüpte yaşandığı iddia edilen taciz skandalı ile sarsılıyor. Mersin’in yerel gazetelerinden İmece’ye de yansıyan iddialara göre bir amatör spor kulübünde antrenör olarak görev yapan M.E.’nin, bundan yaklaşık 5 ay önce 13 yaşındaki bir öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. Cinsel tacize maruz kalan öğrenci durumu ailesini bildirdi. Ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen polis antrenör M.E’yi gözaltına aldı. M.E önceki gün akşam nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, A... kulübünde forma giyen 2005 doğumlu futbolcu adayının takımdan kopuşu ve ablasının konunun farkına varışı ile ortaya çıktı. Bölgenin en disiplinli kulübü olarak bilinen bu ekipte yaşanan skandal tüm kenti üzdü. Kulübün ve antrenörün adı ailenin ricası nedeniyle gizli tutulurken kulüp Süper Lig’deki bazı takımlara oyuncu yetiştiren bir camia olarak biliniyor. Zanlı M.E’nin benzeri bir konu nedeniyle soruşturma geçirdiği de sızan bilgiler arasında. Ayrıca Batman, G.Antep, Urfa gibi illerde de benzeri sıkıntıların olduğu iddia ediliyor.

Terim uyarmıştı

Geçmiş dönemde TFF’de milli takımlar sorumluluğunun yanı sıra Futbol Gelişim Direktörlüğü görevi de yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mayıs ayında oynanan G.Saray-Malatya maçı sonrası, futbol dünyasındaki cinsel istismara dikkat çekmişti. Terim, “Bir çocuğun hayatını mahvedemezsiniz. Federasyondayken ilk önemsediğimiz şey bu taciz konusudur. Zaman zaman ben bu konuyu dile getirdim ve şöyle söyledim: Herkes empati yapsın. Sizin çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Bu Türkiye’de var. Bu dosyaların bir çoğu bende hala. Birçoğuyla ben uğraştım. Çünkü Türkiye’nin bazı yerlerinde bazı şeyler örtbas edildi. Bir yerlere dokunuyor, rahatsız ediyor. Bilinen bazı şeyler var itiraz ettiğimiz, bilinmeyen de birçok şey var. Bu, bu ülkenin meselesi olmalıdır. Bunla hala mücadele ediyoruz, kime dokunursa dokunsun. 81 ilden bahsediyoruz, her hafta binlerce maç oynanıyor. Aslan gibi savcılarımız, hakimlerimiz, emniyet müdürümüz de var ama hep beraber bu savaşı vermeliyiz. Yazık değil mi, her çocuk bizim çocuğumuz. Ülkede çok şeyi önler” demişti. Terim’in dikkat çektiği dosyalardan birinin de Mersin’deki bu ve benzeri skandallar olduğu tahmin ediliyor.

Dünyada affı yok

ABD olimpik jimnastik takımı eski doktoru Larry Nassar, sporcuları taciz ettiği gerekçesiyle 2018 yılında 40 yıldan 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. taciz ettiği kızların 3’ü olimpiyat altın madalyalı sporcuydu. Çok ünlü ve saygı duyulan bir yüzme koçu olan Brian Hindston, duşta kızların videosunu çektiği için 33 yıl hapis cezası aldı. California’da yüzme koçluğu yapan Andy King’in de genç kızları arabasında ve havuzda taciz ettiğinin ortaya çıkması sonucunda 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerika’da 100’den fazla yüzme antrenörü taciz suçlamaları sebebiyle cezaevinde bulunuyor.