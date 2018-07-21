Beşiktaş'a devasa gelir!

UEFA ile üç yıl önce yaptığı anlaşmadan bu yana tedbirli davranan ve sattığı ölçüde oyuncu alan siyah-beyazlılar, son 4 sezonda 80 milyon euro gelir elde etti.

Matej Mitrovic’in Brugge’e transferi dün resmiyet kazandı. Hırvat stoperi 3.5 milyon euro bonservisle gönderen Beşiktaş, Dusko Tosic’i Guangzhou RF’ye göndermesinin ardından bu sezon ikinci oyuncu satışını da gerçekleştirdi. Sırp oyuncudan da 4.5 milyon euro alan Kartal, şimdiden bu sezonki satışını 8 milyon euroya çıkardı.



Beşiktaş’ın sadece bu sezon değil, son dört sezondur ciddi bir oyuncu satışı gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Bu durum tesadüf değil, çünkü kulüp üç yıl önce UEFA ile bir yapılandırma anlaşması imzaladı. O günden sonra anlaşmanın koşullarına uymaya büyük özen gösteriliyor. Yapılandırma anlaşması, 2015-16, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarını kapsarken, gelecek seneye kadar bu hassasiyetin korunmasına çaba gösterileceği gerçeği ortaya çıkıyor