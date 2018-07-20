Liverpool o ismi kadrosuna kattı!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 75 milyon Euro ile 'bir kaleci için ödenen en yüksek bonservis' bedelini ödeyerek, Roma'nın Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'i kadrosuna kattı...

Liverpool resmi sitesinden yapılan açıklamada kontratın detaylarına yer verilmezken, Alisson Becker imza sonrası yaptığı açıklamada, ''Çok mutluyum. Bu kadar prestijli ve sürekli kazanmaya odaklı bir kulüpte forma giyecek olmak, bir rüyanın gerçekleşmesi demek. Emin olabilirsiniz ki bu forma için her şeyimi veririm'' ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren Alisson Becker, Roma ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti.