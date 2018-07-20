Ünlü futbolcu ölümden döndü

Gürler kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan takım arkadaşı Anıl Karaer hafif yaralandı.

Osmanlıspor’un milli futbolcusu Serdar Gürler ve takım arkadaşı Anıl Karaer’in yaptığı kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametine giden Osmanlıspor oyuncusu Serdar Gürler yönetimindeki 34 TM 070 plakalı lüks spor otomobil, Gürler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Milli futbolcu Serdar Gürler kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan takım arkadaşı Anıl Karaer ise hafif yaralandı.

Anıl Karaer ayakta yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serdar Gürler daha önce Trabzonspor ve Gençlerbirliği formalarını terletmişti. Galatasaray altyapısında yetişen Anıl Karaer de son olarak Gençlerbirliği’nde oynadıktan sonra Osmanlıspor’a transfer olmuştu.