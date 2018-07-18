Fenerbahçe futbol takımının, yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Fenerbahçe 'nin 2018-2019 sezonu formaları, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), Adidas yetkili satış noktaları ve shop. Adidas .com.tr/fenerbahce adresi üzerinden satışa sunulacak. Yetişkin formaları 189 TL, genç formaları 139 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 189 TL’lik fiyatları ile satışta olacak.
18 Temmuz 2018 19:29
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
Sarı-Lacivertlilerin 2018/2019 sezonunda giyeceği formalar belli oldu.
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