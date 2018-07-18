İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

Fenerbahçe futbol takımının, yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Fenerbahçe 'nin 2018-2019 sezonu formaları, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), Adidas yetkili satış noktaları ve shop. Adidas .com.tr/fenerbahce adresi üzerinden satışa sunulacak. Yetişkin formaları 189 TL, genç formaları 139 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 189 TL’lik fiyatları ile satışta olacak.