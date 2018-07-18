TRT Spor'a konuşan Emre Belözoğlu "Sezon sonunda büyük ihtimalle futbolu bırakacağım" dedi.
18 Temmuz 2018 15:22
Emre Belözoğlu'ndan flaş karar
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, sezon sonunda büyük bir ihtimalle futbolu bırakacağını açıkladı.
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