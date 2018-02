Yılmaz Vural'dan tarihi itiraf!

Deneyimli teknik adam Giresunspor'dan ayrılış sürecini anlattı. Giresunspor'dan oyuncu grubu tarafından istenilmediği için gönderildiğini söyleyen Yılmaz Vural "Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar." dedi. Yılmaz Vural ayrıca yıllar sonra kritik bir Fenerbahçe itirafında bulundu.

"Taze taze yeni bir kulüpten ayrıldım ve canım sıkılıyor. İnsanlar bizden bir şey bekliyor. Almanya'daydım 20 gündür ve Mustafa Başkan telefon etti. Ben aslında Spor Toto 1. Lig'de 13 takımdan teklif aldım. 'Gidelim dedik.' işe başlamış olduk. Bitiş de aniden oldu. Perşembe günü antrenman yaptık. Oyuncular toplantı yapmış ve bana geldiler, 'Oyuncu arkadaşlar sizinle devam etmek istemiyor.' dedi. Bunları söyleyenler de Caner ve Çağlar... Gençlerbirliği'nde de erken oldu. Bu işin raconu neyse öyle yapılması lazım."

"Yönetimin araya girip, bu sıkıntıyı çözmesi lazım. Biz de 'Olmaz başkan.' dedik. Kulüp yönetimi tavır alsa, bu iş toparlanırdı ama böyle düşünen oyuncu grubu ile olmazdı. Bizim tavrımız demek ki onlara yüksek geldi. Yaş grubu yüksek bir takım vardı. Biraz canları yandı galiba. Ona üzüldüm... Biz buraya birilerini memnun etmeye gelmiyoruz. 'Ağır antrenman' diye bir şey olmaz."

"Göztepe'de de yaşadık ama oyuncuya karşı daha iyiydi onlar. Antrenöre teslim olan oyuncu grubu ile çalışmak daha uygun oluyor. Böyle bir gruba benim gibi bir adamı getirmemeleri lazımdı. 'Yılmaz Vural, toplantı yapıyor.' diye adımızı çıkardılar. Haftada 1-2 saati fazla görüyorsan da yuh sana yani."

"Giresunspor tamamen oyuncuya teslim olmuş durumda. Hocayı yolladınız, o zaman Ümraniye'yi neden yenemediniz? Genel olarak oyuncular da alınmasın. Süper Lig'de barınamayan oyuncular Spor Toto 1. Lig'e geliyor. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yabancı oyuncular göndermeye çalışıyor. Sen kimsin ki beni gönderiyorsun?"

"Biz kötüyüz ama 5 tane bu lige takım kim çıkardı? Saçma sapan işler. Adama görev veriyorsun ama taktik, disiplin diye bir şey yok. İşini yapacaksın yani. Seviyorum kerataları ama mecralarının dışına çıkıyorlar. Her şeyin içine girmeye çalışıyorlar."

"Artık nefret geldi ve şeytan 'Bırak, bu işi yapma.' diyor. Her takımda bu iş böyle. Çok seviyorsanız hocanızı ve onun için oynayın ve kazanın. Şimdi de Metin Diyadin geri döndü. Metin ile de ben gitmeden önce konuştum ve şimdi de onun oraya dönmesine de şaşıyorum. Ümit Hoca ve Kemal Hoca'nın başına da geldi. Niye yolluyorsunuz o zaman? Bu iş iyi gitmiyor."

"Fenerbahçe'de Ali Şen döneminde iki kez gece antrenör oldum. Sabah oldu ve iş bozuldu. Galatasaray'da Hagi dönemi Ergun ağabey aradı ve 'Hocamız sensin.' dedi. Toplantıdan sonra Hagi ile devam ettiler. Beşiktaş'tan resmi bir şey gelmedi. Biz o takımlarda gol kralı ve imparator olamadık. İnsanlar bizi istiyor."

"Fatih Terim'e yapılan yetki futbolu dizayn etmek için. Para, pul istemeden de yardım etmek istedik ama sonra ses kesildi. İyi bir ekip kuramadı. Bu kadar bilgi, birikim var ama biri de faydalanmıyor.

"Bizi yurt dışında çalışmıyor diye eleştiriyorlar. Şu an kaç kişi yabancı dil biliyor? Sistem iyi değil. Okullarda hala 'What is your name?' öğretiliyor."

"Adımız her yerde geçiyorlar. Sağ olsun bizi yakıştırıyorlar ama iş olma boyutuna gelince olmuyor."

"Yazık diyorum! 65 yaşında bir adam, teknik direktör, belli bir yaş olgunluğuna gelmiş bir insan bir söz söylerken ağzından çıkanı kulağı duymalı. Giresunspor çok büyük bir camiadır. Giresunspor'un stadyumuna, tesisine laf söylemek Yılmaz Vural'ın haddine değildir."

"Yılmaz Vural'ın 10 gün önceki açıklamalarına bakalım. O zaman ben büyük başkan, Giresunspor çok büyük bir takımdı. 10 günde Yılmaz Vural'ın durumu değişmiş."

Benim aldığım teknik direktör oyuncumu tanımalı, oyuncumun hangi mevkide oynayacağını bilmeli. Yılmaz Vural, Elazığspor maçında yedek kalecimiz Anıl'a 'Hüsamettin Tut sol bek oynar mı? ' diye soruyor Anıl da 'Ben bilmem' diyor. Vural, Murat Gürbüzerol'u ısınırken yanına çağrıyor 'Oğlum 10 numara oynar mısın?' diye soruyor. Murat da 'Sağ önüm ama takım geride oynarım' diyor. Yılmaz Vural, Murat Gürbüzerol'a 'Biraz daha ısın' diyor. Sonrasında, 'Gir lan oyuna' diyor. Benim Giresunspor'u emenat ettiğim teknik direktör takımı tanımalı."

"Yılmaz Vural buradan ayrılırken farklı şeyler konuştu. Odamda bana 'Benim istifa ettiğim söylensin' biz de kırmadık, kendisine hürmet ettik. Fakat Yılmaz Vural bu hürmeti hak etmiyor."